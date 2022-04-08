Demba Ba sürprizi: Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien Ismael’in ekibine sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kurmayların, geçen yıl aktif futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.

Spor Arena'nın haberine göre, bir süredir İstanbul’da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba, kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlayacak.

Beşiktaş'ta sadece 1,5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.

SPOR Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor

OYNAT 00:26 Demba Ba'dan davet: Ayasofya Camii'nde buluşalım Beşiktaş'ta oynadığı dönemde elde ettikleri şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya giden Senegalli golcü Demba Ba, 'Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya'da namaz kılmak ister misin?' sorusuna, 'Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir.' diye cevap verdi. BiP'te paylaş

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