Demba Ba sürprizi: Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien Ismael’in ekibine sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Siyah beyazlı kurmayların, geçen yıl aktif futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.
Spor Arena'nın haberine göre, bir süredir İstanbul’da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba, kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlayacak.
Beşiktaş'ta sadece 1,5 sezon forma giymesine rağmen taraftarların kalbinde özel bir yeri olan ve adına şarkılar yapılan Ba, önümüzdeki dönemde bu kez yedek kulübesinde siyah beyazlıların başarısı için ter dökecek.