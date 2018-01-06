SÜPER LİG

Demba Ba'dan esprili Cenk Tosun paylaşımı

Beşiktaş'a geri döneceği konuşlan Senegalli golcü Demba Ba, sosyal medya hesabından Everton'a transfer olan Cenk Tosun için esprili bir veda mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demba Ba, Cenk Tosun'a mesaj gönderdi.

Demba Ba, Cenk Tosun'a mesaj gönderdi.

Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Demba Ba'dan tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından Cenk'in Everton formalı görüntüsünü paylaşan Ba, "Tebrikler. Sana öğrettiğim hareketleri hatırla. Onlara ihtiyacın olacak. Maşallah" ifadelerini kullandı.

@dembabafoot'in paylaştığı bir gönderi ()

Negredo da tebrik etti

Öte yandan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo da tebrik mesajı yolladı. Cenk'le üçlü çektirdiği görüntüyü kullanan Negredo paylaşımına, "İyi şanslar kardeşim. Bütün iyi dileklerim senin ve yeni takımınla" notunu düştü.



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