Demba Ba'dan esprili Cenk Tosun paylaşımı

Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Demba Ba'dan tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından Cenk'in Everton formalı görüntüsünü paylaşan Ba, "Tebrikler. Sana öğrettiğim hareketleri hatırla. Onlara ihtiyacın olacak. Maşallah" ifadelerini kullandı.

@dembabafoot'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 1:29ös PST )

Negredo da tebrik etti

Öte yandan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo da tebrik mesajı yolladı. Cenk'le üçlü çektirdiği görüntüyü kullanan Negredo paylaşımına, "İyi şanslar kardeşim. Bütün iyi dileklerim senin ve yeni takımınla" notunu düştü.





Álvaro Negredo 9️⃣ (@alvaronegredo9)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 10:14ös PST )



