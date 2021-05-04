Demba Ba'nın yeni takımı belli oluyor: Sürpriz görüşme

TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Mavi-lacivertli ekibin Demba Ba'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
NTV Spor'da yer alan haberde; Adana Demirspor yönetiminin serbest durumda olan 35 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ve Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlamayı planladığı kaydedildi.
- Demba Ba'nın kısa süre önce Medipol Başakşehir ile yolları ayrıldı. Senealli futbolcu, bu sezon turuncu lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 9 gol attı.