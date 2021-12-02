Demir Bilek Esma'dan çifte şampiyonluk

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türk sporcular da ter döküyor. Kadın ve erkeklerde sporcuların sağ ve sol kolda 18 yaş altı, yıldızlar, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonda 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, kendi kategorisinde şampiyon olarak İstiklal Marşı’mızı Bükreş’te okutmayı başardı.

Böylece Türkiye’den ilk kez bir sporcu hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olurken, Dünya Bilek Güreşi Federasyonu’nun Çakmak’a kendinden büyük sporcularla yarışabilmesi için özel izin verdiği öğrenildi.

Bu alanda da bir ilke imza atan milli sporcu, kendinden daha büyük yaştaki sporculara karşı da ter dökerek yeni rekorların peşinde koşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon 3 Aralık’ta sona erecek.

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