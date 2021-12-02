Spor Demir Bilek Esmadan çifte şampiyonluk
GÜREŞ

Demir Bilek Esma'dan çifte şampiyonluk

Romanya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 17 yaşındaki Türk sporcu Esma Nur Çakmak hem sağ hem de sol bilekte şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demir bilek Esma rakiplerini kırdı geçirdi
Dünya bile güreşi şampiyonası Romanya'da düzenlendi.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türk sporcular da ter döküyor. Kadın ve erkeklerde sporcuların sağ ve sol kolda 18 yaş altı, yıldızlar, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonda 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, kendi kategorisinde şampiyon olarak İstiklal Marşı’mızı Bükreş’te okutmayı başardı.

  • Böylece Türkiye’den ilk kez bir sporcu hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olurken, Dünya Bilek Güreşi Federasyonu’nun Çakmak’a kendinden büyük sporcularla yarışabilmesi için özel izin verdiği öğrenildi.

Bu alanda da bir ilke imza atan milli sporcu, kendinden daha büyük yaştaki sporculara karşı da ter dökerek yeni rekorların peşinde koşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon 3 Aralık’ta sona erecek.

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