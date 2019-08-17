Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler

Beşiktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas'ta start veriyor. 2015-2016 ve 2106-2017 sezonlarında alınan iki şampiyonluktan sonra son iki sezonu 4'üncü ve 3'üncü bitiren siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerle gireceği ligde 16'ncı şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

Abdullah Avcı sezona sıkıntılarla başladı

Hazırlık kampında Atiba, Roco, Burak ve Dorukhan'ın yanı sıra kaleci Karius'un da sakatlanması ve sezonun ilk haftalarında oynamayacak olmaları kadro açısından Abdullah Avcı'yı sıkıntıya sokan en önemli konu durumunda.

Takımda birçok oyuncunun yedeği bulunmasına rağmen Lens'in de cezalı olması nedeniyle Quaresma ve Tyler Boyd'un yedeği yok. Burak Yılmaz'ın yerine oynayacak olan Güven Yalçın'ın ise hazırlık maçlarında gol atmamasına rağmen geçen sezondan akıllarda kalan iyi performansına umut bağlanmış durumda.

Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic'li bir orta saha kurgusu düşünen tecrübeli teknik adamın planları, Dorukhan ve Ljajic'in sakatlanmasıyla hazırlık kampında sekteye uğramıştı. Ancak her iki oyuncunun da hazır hale gelmesi Abdullah Avcı'yı oldukça rahatlattı. Burada Medel'in de beklentinin üstünde oyanması Avcı'yı Oğuzhan-Medel arasında tercih yapmaya zorlayacak.

Teknik direktör Avcı'nın en rahat olduğu bölge ise 3 oyuncu ile takviye edilen defans bölgesi olacak. Avcı sağ bekte Gökhan Gönül-Douglas, stoperde Vida-Ruiz ve sol bekte Caner-Rebocho ile zengin bir seçeneğe sahip. Kaleci konusunda da Utku ve Ersin'e güvenen Avcı, Sivaspor karşısında iki genç yetenekten birine şans verecek.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetirken yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Sarper Barış Saka dördüncü hakem olacak.

Muhtemel 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma Güven

27. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon ki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi. Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Rıza Çalımbay: İkisini de kadromda görmek isterim Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı şu an için herhangi bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Radyospor'a konuşan Çalımbay'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;"Emre Kılınç'ın Beşiktaş'la anlaşması söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey yok. 5 gün sonra Beşiktaş'la maçımız var. Emre için Beşiktaş transferinin gündeme gelmesi doğru değil. Maçtan sonra iki kulüp yetkilileri görüşebilir. Lens'i de Quaresma'yı da kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da Quaresma ya da Lens gelse."Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Emre Kılınç'ın Beşiktaş'la anlaşması söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey yok. Lens'i de Quaresma'yı da kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da Quaresma ya da Lens gelse.(🖇Radyospor) pic.twitter.com/uVwe3PLpIa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ağustos 2019

Beşiktaş'ta yeni transferler kadroda

Beşiktaş’ın, Sivasspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro da yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

"Utku Yuvakuran, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem, Muhayer, Kartal, Erdem, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut ve Güven."







