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Deniz Çoban: Vida'nın pozisyonu asla penaltı olmaz

Eski hakem Deniz Çoban, Alanyaspor-Beşiktaş maçında ceza sahası içerisinde Vida'nın eline gelen topun 'çarpma' olduğunu ve hakemin 'devam' kararının doğru olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği o pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği o pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Beşiktaş'ın Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçta Vida'nın pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Alanyasporlu futbolcular, Hırvat stoperin ceza sahası içerisinde eline gelen top nedeniyle penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Alper Ulusoy VAR incelemesi yapılan pozisyonda 'devam' kararı verdi.

"Vida kolunu nereye kaçırabilir?"


Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çoban, "Vida’nın koluna gelen top asla penaltı olmaz. Klasik bir çarpma bu. Kol kapalı. Vida kolunu nereye kaçırabilir?" ifadelerini kullandı.

Alanyasporluları çıldırtan pozisyon: VAR 'devam' dedi
Alanyasporluları çıldırtan pozisyon: VAR 'devam' dedi

Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy, mücadelenin ikinci yarısında Akdeniz ekibinin oyuncularının tepkisini çekti.Vida'nın elle müdahale ettiği pozisyonda VAR'dan 'devam' talimatı alan Alper Ulusoy'a Alanyasporlu futbolcular uzun süre tepki gösterdi.İşte o pozisyon;

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