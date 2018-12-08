Deniz Çoban: Vida'nın pozisyonu asla penaltı olmaz

Beşiktaş'ın Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçta Vida'nın pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Alanyasporlu futbolcular, Hırvat stoperin ceza sahası içerisinde eline gelen top nedeniyle penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Alper Ulusoy VAR incelemesi yapılan pozisyonda 'devam' kararı verdi.

"Vida kolunu nereye kaçırabilir?"



Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çoban, "Vida’nın koluna gelen top asla penaltı olmaz. Klasik bir çarpma bu. Kol kapalı. Vida kolunu nereye kaçırabilir?" ifadelerini kullandı.