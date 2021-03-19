Spor Deniz Çobandan Volkan Bayarslana tepki Sezonun en hatalı VAR uygulamasına imza attı
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Deniz Çoban'dan Volkan Bayarslan'a tepki: Sezonun en hatalı VAR uygulamasına imza attı

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'a eski hakem Deniz Çoban tepki gösterdi. Bunun sebebi Bayarslan'ın hatalı kararlar vermiş olması ve Yedlin'in kırmızı kartında VAR protokolünü çiğnemesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Bayarslan
Volkan Bayarslan

Galatasaraylı futbolcu Yedlin'in Rizesporlu rakibine yaptığı pozisyonda penaltı düdüğünü çalan Volkan Bayarslan'a VAR müdahale etmiş ve pozisyonun dışarda olduğunu belirtmişti. Bayarslan sonrasında kararını düzeltmiş ve penaltı kararını iptal etmişti.

Bu pozisyonda Yedlin'e sarı kart göstermeyen Volkan Bayarslan, VAR'dan aldığı ikinci uyarı sonrasında ABD'li futbolcuya ikinci sarı kartı gösterdi ve Yedlin oyun dışında kaldı.

Eski Hakem Deniz Çoban bunun VAR protokolünde olmadığını ve Volkan Bayarslan'ın protokolü çiğnediğini belirtti.

Deniz Çoban şöyle konuştu;

  • "Sezonun en hatalı VAR uygulaması G.Saray-Rizespor maçında yapıldı. VAR hakemi, bir oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan attırdı. Protokolde böyle bir şey yok"

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