Deniz Çoban'dan Volkan Bayarslan'a tepki: Sezonun en hatalı VAR uygulamasına imza attı

Galatasaraylı futbolcu Yedlin'in Rizesporlu rakibine yaptığı pozisyonda penaltı düdüğünü çalan Volkan Bayarslan'a VAR müdahale etmiş ve pozisyonun dışarda olduğunu belirtmişti. Bayarslan sonrasında kararını düzeltmiş ve penaltı kararını iptal etmişti.

Bu pozisyonda Yedlin'e sarı kart göstermeyen Volkan Bayarslan, VAR'dan aldığı ikinci uyarı sonrasında ABD'li futbolcuya ikinci sarı kartı gösterdi ve Yedlin oyun dışında kaldı.

Eski Hakem Deniz Çoban bunun VAR protokolünde olmadığını ve Volkan Bayarslan'ın protokolü çiğnediğini belirtti.

Deniz Çoban şöyle konuştu;