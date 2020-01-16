Deniz Sarıtaç'tan olay Comolli paylaşımı: Bir gün sana da gelecekti sıra

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan bu ayrılığın ardından kulübün eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli hakkında zehir zemberek ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Sarıtaç, paylaşımında "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerine yer verdi.