Deniz Türüç Süper Lig'de en çok zorlandığı oyuncuyu açıkladı

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Süper Lig kariyerinde en çok zorlandığı ismi açıkladı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Türüç, sarı kırmızılıların Sevilla'ya kiralık olarak gönderdiği Carole'un ismini verirken "O artık gitti" ifadelerini kullandı.
İşte Deniz Türüç'ün beIN Sports'ta yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;
- "Kayserispor'u tercih ederken oynayabilmeyi düşündüm. Pozisyonunda kimler oynuyor, ne kadar oynayabilirim diye düşündüm. Kayseri'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Zorlandığım oyuncu gitti, artık yok. Carole vardı geçen sene. Ona karşı zorlandım. Gideceğini veya gittiğini duydum."
Deniz Türüç: "Eski Galatasaraylı Carole'a karşı oynarken çok zorlanmıştım.'' #beindevrearası #beinsportshaber pic.twitter.com/02ozCRhbBz
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