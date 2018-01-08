SÜPER LİG

Deniz Türüç Süper Lig'de en çok zorlandığı oyuncuyu açıkladı

Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, Süper Lig'de kendisini en zorlayan futbolcuyu açıkladı. Türüç'ün ismini verdiği futbolcu şaşkınlık yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 5 gol attı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 5 gol attı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: AA

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Süper Lig kariyerinde en çok zorlandığı ismi açıkladı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Türüç, sarı kırmızılıların Sevilla'ya kiralık olarak gönderdiği Carole'un ismini verirken "O artık gitti" ifadelerini kullandı.

İşte Deniz Türüç'ün beIN Sports'ta yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • "Kayserispor'u tercih ederken oynayabilmeyi düşündüm. Pozisyonunda kimler oynuyor, ne kadar oynayabilirim diye düşündüm. Kayseri'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Zorlandığım oyuncu gitti, artık yok. Carole vardı geçen sene. Ona karşı zorlandım. Gideceğini veya gittiğini duydum."

Deniz Türüç: "Eski Galatasaraylı Carole'a karşı oynarken çok zorlanmıştım.'' #beindevrearası #beinsportshaber pic.twitter.com/02ozCRhbBz

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