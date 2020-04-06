Deniz Türüç'ten Belhanda cevabı: Herkes hak ettiğini alır

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç, Galatasaray derbisinde gerginlik yaşadığı Belhanda ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada katıldığı canlı yayında taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Deniz Türüç, Faslı futbolcuyla derbide yaşadığı kavgaya yönelik yoruma gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" karşılığını verdi.

Derbide ikisi de oyundan atılmıştı

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği tarihi maçta iki futbolcu arasında tansiyon bir anda yükselmişti. Deniz Türüç, mücadelenin sonlarına doğru oyundan alınan Belhanda'ya acele etmesi için uyarıda bulunması sonrasında saha bir anda karışmıştı. Yaşananların ardından hakem Halil Umut Meler, Deniz Türüç'e direkt kırmızı çıkarmış, Belhanda'yı ise ikinci sarıdan ihraç etmişti.