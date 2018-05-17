Deniz Türüç'ten Galatasaray mesajı

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, yaz transfer dönemi öncesinde çarpıcı mesajlar verdi. Türüç'ün transferine dair Galatasaray sözleri dikkat çekti.

İşte Deniz Türüç'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

"İki sezonda yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben buna hazırım. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim. Fatih Terim beni milli takıma çağıran hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."