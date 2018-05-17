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Deniz Türüç'ten Galatasaray mesajı

Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türüç'ün Galatasaray'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Deniz Türüç.

Deniz Türüç.

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, yaz transfer dönemi öncesinde çarpıcı mesajlar verdi. Türüç'ün transferine dair Galatasaray sözleri dikkat çekti.

İşte Deniz Türüç'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "İki sezonda yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben buna hazırım. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim. Fatih Terim beni milli takıma çağıran hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."

Deniz Türüç'ten Belhanda'yı kes diyen taraftara olay cevap!
Diğer

Deniz Türüç'ten Belhanda'yı kes diyen taraftara olay cevap!

Galatasaraylı bir taraftar, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç'e, 'Galatasaray'a gel şu Belhanda'yı kes. Bıktık ondan' diye sesleniyor. Deniz Türüç'ün de 'keseceğim keseceğim' diye karşılık vermesi spor gündeminin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

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