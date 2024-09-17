Denizden gökyüzüne: Yarış öncesinde heyecan dorukta

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6’ncı ayağı olarak koşulacak organizasyon, liderlik için önemli bir çekişmeye sahne olacak.





Tüm dünyada izlenilirlik anlamında zirvede yer alan Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda geride kalan 5 etapta puanlar toplanırken 7’nci ve son etap öncesinde tecrübeli motosikletçiler kıyasıya mücadele verecek. Zorlu parkuru ile organizasyona katılan bütün sporcuların beğenisini toplayan yarış, son etap öncesinde de önemli bir yere sahip olacak.





Dünyanın dört bir yanından sporcular gelecek

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın 15’incisi bu sene 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik’in katkılarıyla Kemer’in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek.





Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6’ncı yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu ile tamamlanacak.



