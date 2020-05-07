Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Alınan karara göre ligler oynanabilir

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig maçlarının 12 Haziran’dan itibaren oynanabilir kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Çetin, alınan karar öncesinde takımın her an lig başlayacakmış gibi hazırlandığını vurgulayarak, antrenmanların bu doğrultuda devam edeceğini söyledi.

Çetin, "Takımımız hazır, antrenmanlara başladık. Federasyon liglerin başlama kararını böyle uygun gördü. Alınan karara göre demek ki bir sıkıntı yok. Bilim Kurulu’nun görüşüne, sorun olmayacağına göre oynanabilir diye düşünüyoruz. Futbol taraftarla güzeldir ama önce sağlık tabi ki. Böyle bir karar alındıysa Bilim Kurulu’nun kararına göre alınmıştır. Bakanlık ve federasyon ne karar verirse ona göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Liglerin başlama kararına müdahil olmadık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağını duyurdu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bu karar sonrasında açıklamalarda bulundu."Liglerin başlama kararına müdahil olmadık"Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, “Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya çok uzak mesafelerde az miktarda seyirci girebilir belki. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım” ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladı“Çok sıkı tedbirler alınmalı”En önemli unsurun sporcu sağlığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Levent Yamanel, “Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gerekiyor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020



