SÜPER LİG

Denizlispor-Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor-Fenerbahçe

Denizlispor-Fenerbahçe

Süper Lig'de Pazar günü, Denizli'de Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki maçla sona erecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta Başakşehir karşısında deplasmanda aldığı gollü beraberlikle dikkati çeken Yukatel Denizlispor, evindeki derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Denizlispor 11'i;

  • Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse
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