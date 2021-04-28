Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Denizlispor mucizelere bıraktı Kayserispor yeni hocasıyla umutlandı
FUTBOL FUTBOL

Denizlispor mucizelere bıraktı: Kayserispor yeni hocasıyla umutlandı

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattında yer alan Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Kayserispor 6-3 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle nefes alırken Denizlispor ise ligin dibine demir attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor mucizelere bıraktı: Kayserispor yeni hocasıyla umutlandı
Kayserisporlu futbolcuların Denizlispor maçındaki gol sevinci.

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattında yer alan Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Kayserispor 6-3 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle nefes alırken Denizlispor ise ligin dibine demir attı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Muhar’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Abdülkadir’de kaldı.

13. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Lennon’un şutunda kaleci Abdülkadir yine gole izin vermedi.

16. dakikada Dossevi’nin sağ kanattan ortasında Kayserispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Rodallega’nın şutu kaleci Doğan’dan döndü.

18. dakikada Kvrzic’in savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan, aşırtma bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

29. dakikada Henrique ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Avramovski şutunu çekti ancak top kaleciden döndü. Dönen topu tekrar kontrol eden Avramovski, bu kez fileleri havalandırdı. 2-0

31. dakikada Paz’ın geri pasında top Rodallega’da kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcu, müsait açı ararken son anda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

31. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Hasan Ayaroğlu kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada iyi yükselen Sagal kafa vuruşunu yaparak farkı 2’ye indirdi.

41. dakikada orta alanda yaşanan müdahale sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Murawski ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

44. dakikada Avramovski’nin pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Sabovic’in şutunu kaleci Abdülkadir köşeden çıkarmayı başardı.

45 5. dakikada İlhan’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Avramovski, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti. 3-1

Detaylar geliyor...

Abone Ol Google News
İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

İnşaat kazısına bulundu çalışmalar durdu

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, uzman ekip çalışma yapacak.
İzmirde kazanan yok

İzmir'de kazanan yok

​Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.
İstanbul polisinden trafikte sıkı denetim: Araçlar tek tek durduruldu ceza yağdı

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Bakan Yardımcısı 'heyecanın katlanarak artıyor' deyip açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.