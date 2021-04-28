Denizlispor mucizelere bıraktı: Kayserispor yeni hocasıyla umutlandı

Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattında yer alan Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Kayserispor 6-3 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle nefes alırken Denizlispor ise ligin dibine demir attı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Muhar’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Abdülkadir’de kaldı.

13. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Lennon’un şutunda kaleci Abdülkadir yine gole izin vermedi.

16. dakikada Dossevi’nin sağ kanattan ortasında Kayserispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Rodallega’nın şutu kaleci Doğan’dan döndü.

18. dakikada Kvrzic’in savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan, aşırtma bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

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29. dakikada Henrique ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Avramovski şutunu çekti ancak top kaleciden döndü. Dönen topu tekrar kontrol eden Avramovski, bu kez fileleri havalandırdı. 2-0

31. dakikada Paz’ın geri pasında top Rodallega’da kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcu, müsait açı ararken son anda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

31. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Hasan Ayaroğlu kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada iyi yükselen Sagal kafa vuruşunu yaparak farkı 2’ye indirdi.

41. dakikada orta alanda yaşanan müdahale sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Murawski ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

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44. dakikada Avramovski’nin pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Sabovic’in şutunu kaleci Abdülkadir köşeden çıkarmayı başardı.

45 5. dakikada İlhan’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Avramovski, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti. 3-1

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