SÜPER LİG

Denizlispor Trabzonspor canlı

Denizlispor-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Denizlispor-Trabzonspor

​Denizlispor-Trabzonspor

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne dek oynanan 40 maçta Trabzonspor 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi ise 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk 11'ler

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

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