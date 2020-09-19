Denizlispor-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne dek oynanan 40 maçta Trabzonspor 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi ise 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
İlk 11'ler
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe.
Denizli'deki maçlar
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.
Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
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