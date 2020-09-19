Denizlispor-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne dek oynanan 40 maçta Trabzonspor 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi ise 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk 11'ler

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?