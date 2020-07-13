Denizlispor-Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını korumak adına Denizli'de hayati bir maça çıkıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla Denizli Atatürk Stadı çimlerine çıkacak. Son 4 maçın üçünü beraberlikle tamamlayarak zirvede avantajı Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, ligde öne geçtikten sonra en çok puan kaybeden takım konumunda.

İlk 11'ler

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?