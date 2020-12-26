Denizlispor Yalçın Koşukavak'la yükselişe geçti: Hedef 3'te 3

Ligde 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan ve sadece 6 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor, 13. hafta öncesinde göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında da 3 puan alarak, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Denizlispor'un 12 puan ve averajla 17. sırada bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, 9 puan ve averajla 20. basamakta yer alıyor.

Lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak için 'Yerli Bielsa' yakıştırmaları yapıldı pic.twitter.com/EU0HC2Gk0g — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 21, 2020

Ankaragücü ile 41. randevu

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 40 maça çıkan Denizlispor, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 39 gole imza atan, kalesinde ise 56 gol gören Ege temsilcisi, evindeki 20 maçta sahadan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Denizli'deki müsabakada ise 1-0 mağlup olmuştu.

Denizlispor yeni hocasıyla lider Alanyaspor'u yıktı Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 9'uncu dakikada Rodallega attı. Ev sahibinde Murawski, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Lig tarihindeki 700'üncü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ise ilk maçında kritik bir galibiyet alan Denizli, bu sezon evinde de ilk kez kazandı. Yeşil-siyahlı ekip bu skorla 9 puana ulaştı.Son 4 maçta 3'üncü deplasman mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 26 puanda kalmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mağlup olduğu haftada liderlik koltuğunu korudu.Lider Alanyaspor’u deviren notlarYukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti. Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega’nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi. Ligin lideri olan Alanyaspor’u deviren Denizlispor’da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti. Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile müsabakasında 3 puanı alan taraf oldu.Karşılaşmadan dakikalar;GOL!9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-016. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.KIRMIZI KART!71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.Maç SonucuYukatel Denizlispor'umuz 1-0 Alanyaspor#DNZvALY pic.twitter.com/4iv6zYdx8e— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 20, 2020



