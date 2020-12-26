Denizlispor Yalçın Koşukavak'la yükselişe geçti: Hedef 3'te 3
Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 15. hafta mücadelesinde galip gelerek peş peşe üçüncü galibiyetini almak istiyor.
Haber MerkeziAA
Ligde 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan ve sadece 6 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor, 13. hafta öncesinde göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında da 3 puan alarak, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.
Denizlispor'un 12 puan ve averajla 17. sırada bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, 9 puan ve averajla 20. basamakta yer alıyor.
Lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak için 'Yerli Bielsa' yakıştırmaları yapıldı pic.twitter.com/EU0HC2Gk0g
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