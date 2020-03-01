Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Ligin 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Mustafa Yumlu ve 75'te Barrow kaydetti.
Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Hadebe, 45+1. dakikada rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- Denizlispor, 2-0 kazandığı maçın ardından puanını 27'ye yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
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