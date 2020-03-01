Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Ligin 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Mustafa Yumlu ve 75'te Barrow kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Hadebe, 45+1. dakikada rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Denizlispor, 2-0 kazandığı maçın ardından puanını 27'ye yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçında İdlib şehitleri unutulmadı Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) alınan karar gereği Suriye’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen İdlib’deki kahraman Mehmetçikler, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında unutulmadı. Maçın oynandığı Atatürk Stadı’nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bırakıldı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise İdlib kahramanlarının fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı.Taraftarlar ise stadın açık tribünlerinde devasa ebatlarda üzerinde asker resminin ve ‘Türk Milleti Ordusunun Yanında’ yazılı bez afiş açtı. Taraftarlar ayrıca maç öncesi sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.Öte yandan, maçın başlamasına bir kaç dakika kala şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar ise her okunan ismin ardından 'Burada' yanıtını vermesi herkesi duygulandırdı.Türkiye tek yürek🇹🇷 Takımımız ısınma ve seramoniye üzerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtleri ile çıkıyor.#MehmetçiğinYanındayız pic.twitter.com/CL7mJPP121— Denizlispor Kulübü (@denizlispor) 1 Mart 2020