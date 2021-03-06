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Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti

Gol düellosunda kazanan Denizlispor

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Malatyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinçleri
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rodallega, 44. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Sacko attı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 16. dakikada Mallan ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Malatyaspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Alınan bu sonuçların ardından Denizlispor puanını 24'e yükseltirken, Malatyaspor ise 31 puanda kaldı. Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Malatyaspor ise BAY geçecek.


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