Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçında İdlib şehitleri unutulmadı

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) alınan karar gereği Suriye’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen İdlib’deki kahraman Mehmetçikler, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında unutulmadı. Maçın oynandığı Atatürk Stadı’nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bırakıldı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise İdlib kahramanlarının fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı.

Taraftarlar ise stadın açık tribünlerinde devasa ebatlarda üzerinde asker resminin ve ‘Türk Milleti Ordusunun Yanında’ yazılı bez afiş açtı. Taraftarlar ayrıca maç öncesi sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Öte yandan, maçın başlamasına bir kaç dakika kala şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar ise her okunan ismin ardından 'Burada' yanıtını vermesi herkesi duygulandırdı.

Türkiye tek yürek Süper Lig'de bu hafta oynanan tüm maçlarda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına statlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nı ay-yıldızlı bayraklarla süslerken, Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın dışında yer alan reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Vodafone Park'a ay-yıldızlı bayraklar asan Beşiktaş da açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi anmak amacıyla, Vodafone Park'ın çeşitli alanlarına ay-yıldızlı bayraklarımız asıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."TRABZON'DA 40 BİN TÜRK BAYRAĞITrabzonspor ile Çaykur Rizespor taraftarları, maç öncesi statta birlikte tezahüratta bulundu. 'Aramız bozuk, kanımız değil' diye bağıran Çaykur Rizespor taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da tezahüratlarla destek verdi. Daha sonra her iki takım taraftarları birlikte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Stadın da dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken tribünlere gelen binlerce taraftar, ellerindeki ay-yıldızlı bayrakları dalgalandırdı. Stat kenarındaki reklam panolarına ise, "Bir Ölür, Bin Diriliriz" yazıldı. Fenerbahçe ise Antalyaspor maçı 11'ini Türk Bayrağı ve siyah fonun bulunduğu görselle açıkladı. Futbolcular ısınmaya üzerlerinde siyah tişörtle çıktı. Tişörtlerin üzerinde "Milletimizin Başısağolsun" yazıyordu. Maç kadrosu olarak anons edilen Şehitlerimizin isimlerinin okunmasının ardından tüm tribünler "Burada" diye bağırarak askerlerimize saygı duruşunda bulundu.YİNE CENNET KOKTU HER YER Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi de şehit askerlerimiz anıldı. Stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu. Statta dev Türk bayrakları açıldı. Şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı. Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi. Öte yandan tribünlerde de, "Yine Cennet Koktu Her Yer" pankartı açıldı.Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek olduSpor camiası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağolsun' pankartlarıyla çıktı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı. Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.