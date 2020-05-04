Denizlispor yerli oyuncuları takımda tutacak

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çetin, "Salgın hastalık nedeniyle önlemleri elden bırakmıyoruz. Futbolcularımız gruplar halinde mesafeli olarak çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Denizlispor'da iki isme talip var Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Aissat'yi iki kulüp istiyorBu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Futbola Hollanda'da başlayan Faslı oyuncunun sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği vurgulandı. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten Aissati'ye bonservis bedeli belirlenecek. Recep Niyaz'ın talipleri Süper Lig'denDenizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

Yerli futbolcuları gelecek sezon takımda tutmak istediklerini ifade eden Çetin, "Koronavirüs, takımları mali açıdan olumsuz etkiledi. Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak. Biz mümkün olduğunca yerlileri takımda tutmaya çalışacağız. Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru gibi önemli oyuncularımızı yeni sezonda da görmek istiyoruz. Kulüpler geleceği için altyapıyla daha çok ilgilenmeli, daha fazla genç oyuncu çıkarmalı" diye konuştu.

Denizlispor'da Aissati'ye Twente ve AZ Alkmaar'ın, Recep Niyaz'a ise Sivasspor ve Alanyaspor'un talip olduğu belirtildihttps://t.co/5n39nzwjxi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 3, 2020



