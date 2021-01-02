Denizlispor'da Hugo Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü

Ligin 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fajr kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 17. dakikada Rodallega ve 90+3. dakika Mesanovic kaydetti.

Appindangoye ile Rodallega çarpıştı

Mücadelenin ikinci yarısında şanssız bir olay yaşandı. Bir pozisyon esnasında Sivassporlu Appindangoye ile Denizlisporlu Rodallega çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaşında ciddi bir açılma ve baş dönmesi yaşayan Rodallega ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Appindangoye ise mücadeleye başına sarılan sargı ile devam etti.