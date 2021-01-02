Denizlispor'da Hugo Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü

Ligin 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fajr kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 17. dakikada Rodallega ve 90+3. dakika Mesanovic kaydetti.
Appindangoye ile Rodallega çarpıştıMücadelenin ikinci yarısında şanssız bir olay yaşandı. Bir pozisyon esnasında Sivassporlu Appindangoye ile Denizlisporlu Rodallega çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle kaşında ciddi bir açılma ve baş dönmesi yaşayan Rodallega ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Appindangoye ise mücadeleye başına sarılan sargı ile devam etti.
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