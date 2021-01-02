SÜPER LİG

Denizlispor'da Hugo Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü

Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u konuk ettiği karşılaşmada şanssız bir sakatlık yaşandı. Sivassporlu Appindangoye ile Denizlisporlu Rodallega çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaşında ciddi bir açılma ve baş dönmesi yaşayan Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rodallega karşılaşmada bir gol kaydetmişti.

​Rodallega karşılaşmada bir gol kaydetmişti.

Ligin 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fajr kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 17. dakikada Rodallega ve 90+3. dakika Mesanovic kaydetti.

Appindangoye ile Rodallega çarpıştı

Mücadelenin ikinci yarısında şanssız bir olay yaşandı. Bir pozisyon esnasında Sivassporlu Appindangoye ile Denizlisporlu Rodallega çarpıştı.
  • Çarpışmanın etkisiyle kaşında ciddi bir açılma ve baş dönmesi yaşayan Rodallega ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Appindangoye ise mücadeleye başına sarılan sargı ile devam etti.

Denizlispor bir puanı son dakikada aldı
Denizlispor bir puanı son dakikada aldı

Ligin 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fajr kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 17. dakikada Rodallega ve 90+3. dakika Mesanovic kaydetti.Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 18'e, Denizlispor ise 13'e yükseltti.Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.Hugo Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü

Rodallega'nın MR'ı çekildi
Rodallega'nın MR'ı çekildi

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