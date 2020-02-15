Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 22. haftasında, 6 maçtır galip gelemeyen Denizlispor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1 Kayserispor'un golünü 69'uncu dakikada sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giydikten sonra kadrodan elenip yuvaya dönen Sapunaru attı. Ligde 7 haftadır kazanamayan, evinde 23 Kasım'da oynadığı Çaykur Rizespor randevusundan bu yana 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, bu skorla 24 puanda kaldı. Kayserispor ise 7 maçlık galibiyet hasretine son verip puanını 15'e çıkardı.Ev sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay'ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısında teknik direktör Mehmet Özdilek'i istifaya davet etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı karşılaşmayı Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte izledi. Maçı 4 bin 709 biletli seyirci takip etti. Deplasman tribününde yaklaşık 100 Kayserispor taraftarı takımlarına destek verdi. 4'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nın sağdan ortasına Estupinan'ın şutu auta çıktı.6'ncı dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının hemen dışında önünde bulan Denizlisporlu Sacko'nun gelişine şutu, yandan auta çıktı.26'ncı dakikada sağ kanattan hareketlenen konuk ekipten Mesanovic'in ceza sahasına girer girmez sert şutu yan ağlarda kaldı.27'nci dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kornerden gelen topta ceza alanı dışından Lopes'in şutunu Henrique topuğuyla tamamlamaya çalıştı, meşin yuvarlak yan direkten döndü.İlk yarı golsüz bitti.63'üncü dakikada Denizlispor'dan Olcay'ın ceza sahası dışından cılız şutu kalecide kaldı. 69'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sol kanattan ortasında Sapunaru'nun ceza alanında kafa şutu ağlarla buluştu: 0-1.90+1'inci dakikada Denizlisporlu Mustafa'nın yakın mesafeden kafa şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.Maç bu skorla bitti.“Pes etmeyi reddedenlerin takımı” pic.twitter.com/e9IqrSNpIC— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 15, 2020

Taraftar istifaya çağırmıştı

Mehmet Özdilek, Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen ‘istifa’ çağrıları ile ilgili olarak, “Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa tabii ki her şey olabilir. Bu başkanın ve yönetimin tasarrufudur. Bu tür söylemler bana çok zarar vermez, takıma çok zarar verir” ifadelerini kullanmıştı.