Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 22. haftasında, 6 maçtır galip gelemeyen Denizlispor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Denizlispor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
- Taraftar istifaya çağırmıştı
- Mehmet Özdilek, Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen ‘istifa’ çağrıları ile ilgili olarak, “Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa tabii ki her şey olabilir. Bu başkanın ve yönetimin tasarrufudur. Bu tür söylemler bana çok zarar vermez, takıma çok zarar verir” ifadelerini kullanmıştı.
Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.
Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/A1aN2HEUHG
Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.
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