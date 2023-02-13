Tüm Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye bir şekilde yardım etmek için kolları sıvadı.





Gıda, giyim, temizlik malzemeleri, çadır başta olmak üzere yüzlerce tır yardım gönderilirken, yüzlerce insan da uzaktan bir şekilde faydalı olmaya çalışıyor. Özellikle milli futbolcu Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuların formalarını eldivenlerini açık arttırma ile satışa çıkartıp, gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlar için bağışlamıştı.





Birçok futbolsever de ellerinde bulunan imzalı özel formalarını afetzedelere yardım amaçlı sosyal medyadan satışa çıkartırken, farklı takım taraftarlarının aralarında yaptıkları satışlar ise duygulandırdı.





Trabzonsporlu satışa çıkarttı Fenerbahçeli aldı





Trabzonsporlu engelli bir vatandaş Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elindeki imzalı Bakasetas formasını satışa çıkartarak, "Depremzede kardeşlerimiz için, şampiyonluk sezonuna ait Trabzonspor'umuzun formasını açık arttırmayla satıyorum. Bağışın tamamı AFAD'a gönderilecektir. Bakasetas'a ait olan formada imzası bulunanlar; Abdullah Avcı, Uğurcan, Hamsik, Hugo, Abdülkadir, Siopis, Denswil, Cornelius" ifadelerini kullandı.





Bu paylaşımın altına ertesi gün Fenerbahçeli olduğunu belirten Zehra Öztürk Silo isimli bir öğretmen, "Fenerbahçeli bir öğretmenim, bu formaya 5000₺ veriyorum" dedi.





Forma sahibi Emre Vural ise "Sayın öğretmenim; bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor formasına talipseniz, diğer teklifler yok hükmündedir. Forma artık sizindir" cevabını verdi ve formayı sattı.





Vural, formanın ücretini AFAD'a gönderdiği dekontu da paylaşarak, "Bir gün forma koleksiyonumu bozacağım aklıma gelmeyeceği gibi, bu formanın Fenerbahçeli birine gideceği de aklımın ucundan geçmezdi. Düzce'de yaşayan Zehra öğretmenimize kocaman teşekkürler" ifadelerini kullandı.





Bir gün forma koleksiyonumu bozacağım aklıma gelmeyeceği gibi, bu formanın Fenerbahçeli birine gideceği de aklımın ucundan geçmezdi...



Düzce'de yaşayan Zehra öğretmenimize kocaman teşekkürler... @zehrasilo



AFAD'a 5 bin TL teslim edilmiştir...@Trabzonspor @Fenerbahce pic.twitter.com/kMZDGk2LTr — Emre Vural (@emrevural061) February 13, 2023



