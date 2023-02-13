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Spor

Trabzonspor formasını depremzedeler için Fenerbahçeli öğretmen satın aldı

Ülkemizde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından binlerce vatandaş bölgeye giderek yardımda bulunurken, birçoğu da uzaktan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Merih Demiral ve spor dünyasından isimlerin formalarını, özel ekipmanlarını açık arttırma yöntemiyle satışa çıkartarak gelirlerini bölgedeki afetzedeler için bağışladığı görülürken Trabzonsporlu bir engelli taraftar ile Fenerbahçeli öğretmenin arasındaki diyalog birlik ve beraberlik adına insanları duygulandırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:28 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftar Emre Vural

Trabzonsporlu taraftar Emre Vural

Tüm Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye bir şekilde yardım etmek için kolları sıvadı.


Gıda, giyim, temizlik malzemeleri, çadır başta olmak üzere yüzlerce tır yardım gönderilirken, yüzlerce insan da uzaktan bir şekilde faydalı olmaya çalışıyor. Özellikle milli futbolcu Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuların formalarını eldivenlerini açık arttırma ile satışa çıkartıp, gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlar için bağışlamıştı.


Birçok futbolsever de ellerinde bulunan imzalı özel formalarını afetzedelere yardım amaçlı sosyal medyadan satışa çıkartırken, farklı takım taraftarlarının aralarında yaptıkları satışlar ise duygulandırdı.


Trabzonsporlu satışa çıkarttı Fenerbahçeli aldı


Trabzonsporlu engelli bir vatandaş Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elindeki imzalı Bakasetas formasını satışa çıkartarak, "Depremzede kardeşlerimiz için, şampiyonluk sezonuna ait Trabzonspor'umuzun formasını açık arttırmayla satıyorum. Bağışın tamamı AFAD'a gönderilecektir. Bakasetas'a ait olan formada imzası bulunanlar; Abdullah Avcı, Uğurcan, Hamsik, Hugo, Abdülkadir, Siopis, Denswil, Cornelius" ifadelerini kullandı.


Bu paylaşımın altına ertesi gün Fenerbahçeli olduğunu belirten Zehra Öztürk Silo isimli bir öğretmen, "Fenerbahçeli bir öğretmenim, bu formaya 5000₺ veriyorum" dedi.


Forma sahibi Emre Vural ise "Sayın öğretmenim; bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor formasına talipseniz, diğer teklifler yok hükmündedir. Forma artık sizindir" cevabını verdi ve formayı sattı.


Vural, formanın ücretini AFAD'a gönderdiği dekontu da paylaşarak, "Bir gün forma koleksiyonumu bozacağım aklıma gelmeyeceği gibi, bu formanın Fenerbahçeli birine gideceği de aklımın ucundan geçmezdi. Düzce'de yaşayan Zehra öğretmenimize kocaman teşekkürler" ifadelerini kullandı.



#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Deprem
32 dakika önce
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Trabzonspor formasını depremzedeler için Fenerbahçeli öğretmen satın aldı
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