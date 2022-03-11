Spor Derbi ertelenecek mi?
FUTBOL FUTBOL

Derbi ertelenecek mi?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü'nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı. Kocadağ, "Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Derbi ertelenecek mi?
Arşiv

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, bu iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' dedi.

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
SPOR
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı


Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı

Unkapanı Köprüsü
ulaşıma kapandı

​Rüzgar nedeniyle bağlantı noktaları ayrıldı.
Saatlerce yolda kaldılar

Saatlerce yolda kaldılar

​Temizlenmeyen kar TEM'i felç etti.
Evleri bombalanan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı: Ağlamalarına dayanamadım

Son 15 kilometre

Son 15 kilometre

​Rus ordusu Kiev'in kapısına dayandı.

TÜMOSAN pazar payını artırmayı hedefliyor.

​Valilikler tatil haberini peş peşe duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.