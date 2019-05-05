SÜPER LİG

Derbi öncesi "Kedi yuvasındayız" paylaşımını yapan bekçiye soruşturma

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat içerisinden çekildiği fotoğrafı, "Kedi yuvasındayız" ifadesiyle sosyal medyada paylaşan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Stat içinden paylaşımı yapan bekçi dışarı çıkarıldı.

Stat içinden paylaşımı yapan bekçi dışarı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbol müsabakasından önce alınan tedbirler sırasında, müdürlüğümüz kadrosunda görevli bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu içerisinden fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması konusu ile ilgili olarak, tespiti yapılan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İşte bekçinin yaptığı o paylaşım;

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