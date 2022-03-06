Derbi öncesinde skandal görüntüler: Trabzonspor ve Uğurcan Çakır'ın avukatları mahkemeye gidiyor

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde bazı Fenerbahçeli taraftarlar stadyum dışında Uğurcan Çakır'ı hedef aldı.
Milli kaleci için ağza alınmayacak küfürler sarf eden grupta bir kişinin Uğurcan Çakır'a karşı maç boyunca tepki gösterilmesi gerektiği yönünde diğer taraftarları organize ettiği görüldü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trabzonspor ve futbolcunun avukatlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Ortaya çıkan videoda küfür eden şahıslar hakkında hukuki yaptırımların yapılmasını isteyen avukatların şahısların derbiye alınmaması için de TFF'yi bilgilendireceği belirtildi.