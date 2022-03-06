Spor Derbi öncesinde skandal görüntüler Trabzonspor ve Uğurcan Çakırın avukatları mahkemeye gidiyor
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Derbi öncesinde skandal görüntüler: Trabzonspor ve Uğurcan Çakır'ın avukatları mahkemeye gidiyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında İstanbul'da oynanacak derbi karşılaşmasında stadyum çevresinden skandal görüntüler gelmeye başladı. Kritik mücadele öncesinde bazı Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor'un milli takım kalecisi Uğurcan Çakır'ı hedef alarak küfürler ettiği ve maçta da bunu devam ettirmeleri gerektiği yönünde diğer taraftarları organize ettiği gözlemlendi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından kulüp avukatlarının devreye girerek suç duyurusunda bulunacağı ve şahısların stadyuma alınmamasını talep ettiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi öncesinde skandal görüntüler: Trabzonspor ve Uğurcan Çakırın avukatları mahkemeye gidiyor
Uğurcan Çakır - Trabzonspor ve A Milli Takım kalecisi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde bazı Fenerbahçeli taraftarlar stadyum dışında Uğurcan Çakır'ı hedef aldı.

Milli kaleci için ağza alınmayacak küfürler sarf eden grupta bir kişinin Uğurcan Çakır'a karşı maç boyunca tepki gösterilmesi gerektiği yönünde diğer taraftarları organize ettiği görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trabzonspor ve futbolcunun avukatlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Ortaya çıkan videoda küfür eden şahıslar hakkında hukuki yaptırımların yapılmasını isteyen avukatların şahısların derbiye alınmaması için de TFF'yi bilgilendireceği belirtildi.
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