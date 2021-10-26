Spor Derbi sonrasında Beşiktaştan Galatasaraya arka arkaya göndermeler
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Derbi sonrasında Beşiktaş'tan Galatasaray'a arka arkaya göndermeler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında siyah-beyazlı takımın Squid Game'li göndermesi sosyal medyaya damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi sonrasında Beşiktaştan Galatasaraya arka arkaya göndermeler
Beşiktaşlı futbolcuların galibiyet sevinci

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın öne geçtiği mücadeleyi Beşiktaş, geriden gelerek 2-1 kazandı.

"Gelenek"

Karşılaşma sonrasında Galatasaray'a göndermeler yapan siyah-beyazlı kulüp, iç sahada alınan galibiyetin ardından "Beşiktaş Sözlüğü-Gelenek" paylaşımında bulundu.

Anakonda göndermesi

Derbide penaltı kaçıran Anakonda lakaplı Mostafa Mohamed'e de gönderme yapan Beşiktaş, "Onun evinde yılanlara izin yok" paylaşımını yaptı.

Squid Game'li gönderme

Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş son göndermesini Squid Game üzerinden yaptı. Başakşehir maçından sonra rakibine Squid Game temalı paylaşımda bulunan ve 4 yıldız göndermesi yapan Galatasaray'a karşı "Oyuncu Elendi" paylaşımını yaptı.

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