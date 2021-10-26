Derbi sonrasında Beşiktaş'tan Galatasaray'a arka arkaya göndermeler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın öne geçtiği mücadeleyi Beşiktaş, geriden gelerek 2-1 kazandı.
"Gelenek"
Karşılaşma sonrasında Galatasaray'a göndermeler yapan siyah-beyazlı kulüp, iç sahada alınan galibiyetin ardından "Beşiktaş Sözlüğü-Gelenek" paylaşımında bulundu.
#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK pic.twitter.com/DVvSL2Diif
#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK pic.twitter.com/DVvSL2Diif— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
Anakonda göndermesi
Derbide penaltı kaçıran Anakonda lakaplı Mostafa Mohamed'e de gönderme yapan Beşiktaş, "Onun evinde yılanlara izin yok" paylaşımını yaptı.
⛔️No snakes are allowed in his house. ⛔️#BJKvGS | #FlyHigh pic.twitter.com/rPyS1vvOgv
⛔️No snakes are allowed in his house. ⛔️#BJKvGS | #FlyHigh pic.twitter.com/rPyS1vvOgv— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) October 25, 2021
Squid Game'li gönderme
Derbiyi 2-1 kazanan Beşiktaş son göndermesini Squid Game üzerinden yaptı. Başakşehir maçından sonra rakibine Squid Game temalı paylaşımda bulunan ve 4 yıldız göndermesi yapan Galatasaray'a karşı "Oyuncu Elendi" paylaşımını yaptı.
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021