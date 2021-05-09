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Spor Derbide ortalık karıştı, Sergen Yalçın çılgına döndü "Terbiyesiz herifler"
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Derbide ortalık karıştı, Sergen Yalçın çılgına döndü: "Terbiyesiz herifler!"

Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında derbide tartışma çıktı. Sergen Yalçın'ın kendisine yapılan ağır göndermeye "Terbiyesiz herifler" diye karşılık verdiği aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Derbide ortalık karıştı, Sergen Yalçın çılgına döndü: Terbiyesiz herifler!
Sergen Yalçın'ın derbide bir pozisyon sonrası hakeme verdiği tepki.

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçın devre arasında şoke eden bir tartışmanın yaşandığı bildirildi.

Beyaz TV'nin iddiasına göre, "Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, soyunma odası koridorlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "Haydi ganyan bayisine" diye bağırdı. Sergen Yalçın'ın da bunun üzerine, "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" şeklinde karşılık verdi.

Galatasaray Kulübü'nün maç sonu paylaştığı videodaki at detayı da dikkati çekerken, başarılı teknik adama gönderme olarak yorumlandı.

  • Bilindiği üzere Sergen Yalçın bir dönem at yarışlarına olan ilgisiyle gündeme geliyordu.

İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı;

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