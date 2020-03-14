SÜPER LİG

Derbide sahanın en değerlisi Galatasaray'dan

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 230 milyon TL.

Haber Merkezi İHA
Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 1-0 Beşiktaş kazanmıştı.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 1-0 Beşiktaş kazanmıştı.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin euroluk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Mario Lemina

Derbide sahanın en değerli futbolcusu Mario Lemina olacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lemina, 13 milyon euro değeri ile 14 milyon euro değeri olan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'den sonra ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin 12, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun da 10 milyon euro değeri olduğu gösteriliyor.

Lemina, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 resmi maçta 1 gol attı.
Lemina, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 resmi maçta 1 gol attı.

Ljajic'in değeri 11 milyon euro

Beşiktaş’ta ise en değerli isim 11 milyon euro piyasa değeri ile Adem Ljajic. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın 8, Mohamed Elneny'nin de 6 milyon euro değeri bulunuyor.

Kalecilere bakıldığında Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius’un da piyasa değeri 5 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla taraftarlarına güven verirken, Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla taraftarlarına güven verirken, Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

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