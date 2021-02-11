Spor Derbide yaşanan seyirci kriziyle ilgili flaş detay Yöneticilikten men edilebilirlerdi
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Derbide yaşanan seyirci kriziyle ilgili flaş detay: Yöneticilikten men edilebilirlerdi

Fenerbahçe'nin derbide stadyuma seyirci alması konusu çok tartışılmıştı. 150 sağlık çalışanının stadyuma alınacağı bilgisinin geç verilmesi ve stadyuma girenlerin sayısının belirlenen rakamdan fazla olması büyük tartışma çıkarmıştı. Küfürlü tezahüratlar da futbol kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin nasıl bir ceza alacağı tartışma konusu olurken PFDK, bugün sevk sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbiye seyirci alınması futbol kamuoyunda büyük tartışma çıkarmıştı.
Derbiye seyirci alınması futbol kamuoyunda büyük tartışma çıkarmıştı.

Fenerbahçe'nin derbide stadyuma seyirci alması futbol kamuoyunda çok tartışılmıştı. 150 kişilik sağlık çalışanının maçı izleyeceği bilgisinin kamuoyuyla geç paylaşılması ve mücadeleye gelenlerin belirlenen sayıdan çok daha fazla olması gözleri PFDK'ya çevirmişti.

Fenerbahçe'ye bu konuda nasıl bir ceza vereceği merak konusu olan PFDK, sarı lacivertlilere taraftarların ve mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 72 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı. Öte yandan maske takma zorunluluğuna uyulmadığı için de 24 bin TL'lik ceza verildi.

Lig Radyo yorumcusu Emrah Kayalıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken bir detayın altını çizdi. Kayalıoğlu, Fenerbahçe'ye usulsüz seyirci alımından işlem yapılmadığını belirtti.

Kayalıoğlu'nun yorumları şöyle;

  • "Fenerbahçe, usulsüz seyirci alınması ve tribünden yapılan küfürlü tezahüratlar sebebiyle ceza almadı. Saha olayları denildiği için bu ceza muhtemelen Abdurrahim Albayrak'a maç sonundaki saldırı sebebiyle. Usulsüz seyirci alımından işlem yapılsa konu 6222'nin 15. maddesinin kapsamına da girebilecek ve sorumlular hakkında 1 yıl hapis + yöneticilikten men söz konusu olacaktı."

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