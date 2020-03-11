Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle;
13 Mart Cuma
- 20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
- 20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
- 14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
- 17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
- 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
- 16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
- 19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
- 20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya
Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemlerin listesi👇 pic.twitter.com/SheCPlbZdt
Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemlerin listesi👇 pic.twitter.com/SheCPlbZdt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Mart 2020
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