SÜPER LİG

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Abdulkadir Bitigen

Hakem Abdulkadir Bitigen

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle;

13 Mart Cuma

  • 20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

  • 14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
  • 17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

  • 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
  • 16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
  • 19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

  • 20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

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