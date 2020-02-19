​Derbinin kilit ismi Ozan Tufan

Emre Ve Gustavo'nun yokluğunda, Ozan Tufan'a büyük iş düşecek. Teknik heyet derbide hücumun merkezini başarılı futbolcuya emanet edecek. Ozan Tufan orta sahada hem rakip atakları kesecek hem de hücuma destek verecek. Orta sahada pas merkezi olacak olan milli futbolcu sarı-lacivertli takımın hücumlarını yönlendirecek, orta saha ile hücum hattındaki bağlantıyı sağlayacak.

Fenerbahçe atağa ilk çıkarken ilk topları değerlendirecek isim olacak olan Ozan takımı hücuma taşıyacak. Teknik heyetin oyun planını üzerine kurduğu başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe’nin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi sırasında önemli görev üstlenecek.