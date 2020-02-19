SÜPER LİG

​Derbinin kilit ismi Ozan Tufan

Derbinin kilit ismi Ozan Tufan

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu’nun yokluğunda Galatasaray maçında orta sahada kilit isim Ozan Tufan olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ozan Tufan bu sezon 22 maçta görev alırken, 2 gol ve 5 asist ile oynadı.

​Ozan Tufan bu sezon 22 maçta görev alırken, 2 gol ve 5 asist ile oynadı.

Emre Ve Gustavo'nun yokluğunda, Ozan Tufan'a büyük iş düşecek. Teknik heyet derbide hücumun merkezini başarılı futbolcuya emanet edecek. Ozan Tufan orta sahada hem rakip atakları kesecek hem de hücuma destek verecek. Orta sahada pas merkezi olacak olan milli futbolcu sarı-lacivertli takımın hücumlarını yönlendirecek, orta saha ile hücum hattındaki bağlantıyı sağlayacak.

Fenerbahçe atağa ilk çıkarken ilk topları değerlendirecek isim olacak olan Ozan takımı hücuma taşıyacak. Teknik heyetin oyun planını üzerine kurduğu başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe’nin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi sırasında önemli görev üstlenecek.

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