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Spor

Derbinin VAR'ı açıklandı

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

12:10 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy

İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy

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#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Alper Ulusoy
7 dakika önce
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