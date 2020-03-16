SÜPER LİG

Derbiyi dünya izledi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ligler dururken, Galatasaray-Beşiktaş derbisine yurt dışından ilgi büyük oldu. Seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren derbi tüm dünyada 100’den fazla ülkede naklen yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyircisiz oynanan derbide gol sesi çıkmadı.

Seyircisiz oynanan derbide gol sesi çıkmadı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Koronavirüs salgını sonrasında Avrupa’daki liglerin ertelendiği haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede yayınlandı. İngilizce dışında birçok ülkenin kendi dilinde derbinin yayını yapıldı. Derbi Türkiye dışında, Amerika, Avustralya, Fransa, Çin, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Afrika, Brezilya, Japonya, Kosova, Romanya, Çekya, Gürcistan, Macaristan, İsrail, Portekiz, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yayınlandı.

Derbi öncesi Türk Telekom Stadı dezenfekte edildi

Maça koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmadı. Derbide iki kulübün delegasyonu 25’er kişiden oluşurken, protokol tribününde toplamda 50 kişi bulundu. Maçı da yaklaşık 200 medya mensubu takip etti. Derbi öncesi tüm alanları dezenekte edilen Türk Telekom Stadı’nın belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirirken, görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.

İki takım futbolcuları seremonide tedbiri elden bırakmadı.
İki takım futbolcuları seremonide tedbiri elden bırakmadı.

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