Derbiyi dünya izledi

Koronavirüs salgını sonrasında Avrupa’daki liglerin ertelendiği haftada oynanan G.Saray-Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede yayınlandı. İngilizce dışında birçok ülkenin kendi dilinde derbinin yayını yapıldı. Derbi Türkiye dışında, Amerika, Avustralya, Fransa, Çin, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Afrika, Brezilya, Japonya, Kosova, Romanya, Çekya, Gürcistan, Macaristan, İsrail, Portekiz, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yayınlandı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/DxaTIZklmb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2020

Derbi öncesi Türk Telekom Stadı dezenfekte edildi

Maça koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmadı. Derbide iki kulübün delegasyonu 25’er kişiden oluşurken, protokol tribününde toplamda 50 kişi bulundu. Maçı da yaklaşık 200 medya mensubu takip etti. Derbi öncesi tüm alanları dezenekte edilen Türk Telekom Stadı’nın belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirirken, görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.