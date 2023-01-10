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Jesus'un inadı kaybettiriyor

Ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 3'lü savunmadan vazgeçmeyişi eleştiri konusu oldu. Bu sistemde orta alanda üstünlüğün rakiplere bırakılmasının yanı sıra oyuncu tercihleri ve yetersiz rakip analizi de tepki alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbiyi kaybeden Jorge Jesusun hatası ne?
Jesus, derbinin ardından eleştirilmeye başlandı.

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-0 yenilmesinin ardından oklar teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Deneyimli teknik adam, zorluk derecesi yüksek maçlarda 3'lü savunmadan vazgeçmezken, bu karşılaşmaların hiçbirinde sarı-lacivertli takım oyun üstünlüğünü ele geçiremedi.

Fenerbahçe, 3'lü savunma oynadığı Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını kaybederken, Beşiktaş derbisinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Yanlış sistem ve tercih

Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında kötü futbolun yanı sıra Fenerbahçe tek bir gol bile atamadı. Ancak geçmiş maçlarda yaşanan tecrübeye rağmen teknik direktör Jorge Jesus oyun sisteminden taviz vermedi, ezeli derbide de Galatasaray karşısında aynı oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Stoperde ağır Gustavo Henrique'nin de Barış Alper Yılmaz ile eşleştirilmesi de hataydı. Jesus rakibini iyi analiz etmediğini de ortaya koydu. Yanlış sistem ve oyuncularla başladığı derbide değişikliklerde de geç kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Bireysel oyun sıkıntısı

Haftalardır yaşanan soruna çözüm bulmayan teknik heyet aynı oyun kurgusuyla devam ediyor. İsmail Yüksek gibi mücadele gücü yüksek ve Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkat çeken isim kadroya dahi alınmadı. Organize hücum konusunda da sıkıntı sürerken, hücum girişimlerinde ve yanlış pas tercihleri de devam ediyor. Takım oyunundan ve takım disiplininden uzaklaşarak bireysel oynuyorlar.

"Teslim olmak yok ayağa kalkacağız"

Fenerbahce Teknik Direktörü Jorge Jesus derbi sonrası oyuncularını saha içerisinde toplayarak. "Sadece 1 maç kaybettik, şampiyonluğu değil. Teslim olmak yok. Ayağa kalkacağız, önümüze bakacağız" dedi.

Portekizli çalıştırıcı, oldukça üzgün olan futbolculara kendini toparlamaları için 1 gün izin verirken, "Simdi iyice dinlenin kafanızı toparlayın, mücadelemize yeniden başlayacağız. Kariyerimde geriden gelip çok şampiyon oldum. Lig uzun bir maraton. 4 puanlık farkı telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3


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