Süper Lig’deki sezonun ilk dev maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor’u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy’de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Fenerbahçe ayrıca Ülker Stadı’nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018’de Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Isla ve Moses, forma giyemeyecek.



45 YILLIK REKABETTE 124.MAÇ

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugün yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek. 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe’nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR YOK

Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Onazi, Kamil Ahmet ve henüz hazır olmayan Sturridge forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem oluşan Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

İYİ OYNAYAN KAZANSIN



Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada ligdeki bütün maçların bordo-mavili takım için önemli olduğunu belirterek, “Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe maçı da güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın” diye konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’na yeniden seçilen Fikret Orman’a da başarılar dileyen Sertaç Güven, “Kulüpler Birliği’nin temel amacı kulüplerin birlik ve beraberliğini sağlamak. Bugüne kadar da bu anlamda birçok adım atıldı. Bundan sonra da birlik beraberliğin devamı için yeni yönetime destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına dair tüm bilgiler Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.14 maçtır kaybetmeyen TrabzonsporLigin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak.Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.Muhtemel 11'lerFenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- ShörlothTrabzonspor maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. ⚡ pic.twitter.com/XHRTRLnVx1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2019 Son 6 maçı kazandıFenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.9 sezon sonra 3'te 3 peşindeFenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak.Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.Kadıköy'de 12 maçlık seriFenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.Fenerbahçe ile 93. randevuBu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 93’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta; Trabzonspor'un 23, Fenerbahçe'nin 37 galibiyeti bulunurken, 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol atarken, kalesinde de 121 gol gördü.Fenerbahçe maçı kamp kadromuzDetaylar👉 https://t.co/TAxfgV94Ym pic.twitter.com/H3bK5zXu07— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 31, 2019