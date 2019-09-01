Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer Kadıköy’deki 22 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’deki sezonun ilk dev maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor’u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy’de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Fenerbahçe ayrıca Ülker Stadı’nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018’de Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Isla ve Moses, forma giyemeyecek.
45 YILLIK REKABETTE 124.MAÇ
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugün yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek. 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe’nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR YOK
Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Onazi, Kamil Ahmet ve henüz hazır olmayan Sturridge forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem oluşan Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
İYİ OYNAYAN KAZANSIN
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada ligdeki bütün maçların bordo-mavili takım için önemli olduğunu belirterek, “Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe maçı da güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın” diye konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’na yeniden seçilen Fikret Orman’a da başarılar dileyen Sertaç Güven, “Kulüpler Birliği’nin temel amacı kulüplerin birlik ve beraberliğini sağlamak. Bugüne kadar da bu anlamda birçok adım atıldı. Bundan sonra da birlik beraberliğin devamı için yeni yönetime destek olacağız” ifadelerini kullandı.
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