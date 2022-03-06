Dev derbi öncesinde dikkat çeken 'gol beklentisi' istatistiği

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Trabzonspor ile zirvenin 20 puan uzağında kalan Fenerbahçe bugün Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Dev maça saatler kala iki takımla ilgili dikkati çeken istatistikler ortaya çıktı.

beIN Sports'un paylaştığı verilerde bu sezon bordo-mavililerin gol beklentisi 46.6 olarak gösterilirken, Fenerbahçe ise 45.6'da kaldı.

Trabzonspor 46.6'lık gol beklentisine rağmen 51 gol kaydetti ve bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Fenerbahçe ise 45.6'lık oranının altında kalarak 42 gol atabildi.

Bordo-mavililer, bu sezon hücum kadar savunma anlayışında da büyük başarı sağladı. Kalesinde gol beklenti oranı 36.6 olan Trabzonspor, sadece 20 gol yedi.

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Fenerbahçe ise 34.2'lik oranla kalesinde 31 gol gördü.

(Tablo beIN Sports'tan alınmıştır)