Dev final İstanbul'da oynanacak mı? Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TRT Spor'un Instagram canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Kasapoğlu İstanbul'dan alınacağı iddia edilen Şampiyonlar Ligi finali için önemli bir açıklamada bulundu.

"Ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya"

Kasapoğlu, "Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Final Portekiz'e verilecek iddiası

Hatırlanacağı üzere Alman gazetesi BILD, UEFA yönetiminin 17 Haziran'da yapacağı toplantıda, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Portekiz'e vereceğini iddia etmişti.

17 Haziran'da yapılacak olan kritik UEFA toplantısı öncesinde Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili kulisler yapılmaya başlandı #UCL



🤔Final İstanbul'dan alınabilir

🔜Tek şehir ihtimali güçleniyor

❎Rövanşlı sistem kalkıyor

🇵🇹Portekiz kalan maçlar için pusuda pic.twitter.com/Psaj7MgsuB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 30, 2020



