SÜPER LİG

Dev final İstanbul'da oynanacak mı? Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devler Ligi finalinin Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu.

Devler Ligi finalinin Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TRT Spor'un Instagram canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Kasapoğlu İstanbul'dan alınacağı iddia edilen Şampiyonlar Ligi finali için önemli bir açıklamada bulundu.

"Ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya"

Kasapoğlu, "Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Final Portekiz'e verilecek iddiası

Hatırlanacağı üzere Alman gazetesi BILD, UEFA yönetiminin 17 Haziran'da yapacağı toplantıda, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Portekiz'e vereceğini iddia etmişti.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
NBA efsanesi Michael Jordan 201 kg'lık balık ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.