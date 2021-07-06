Devleri peşinde koşturan Burak Kapacak'ta sıcak gelişme: Girişimler başladı

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Süleyman Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Güveni için şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İçişleri Bakanımız yalnız değildir. Yapılan itibar suikastlarını ve siyasi linç girişimlerini asla kabul etmiyoruz" sözleriyle kendisine verdiği desteğe cevap verdi. Soylu, "Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" diyerek Bahçeli'ye teşekkür etti.