Spor Devleri peşinde koşturan Burak Kapacakta sıcak gelişme Girişimler başladı
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Devleri peşinde koşturan Burak Kapacak'ta sıcak gelişme: Girişimler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Bursaspor'un kanat oyuncusu Burak Kapacak için temaslarda bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Devleri peşinde koşturan Burak Kapacakta sıcak gelişme: Girişimler başladı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Beşiktaş'ın transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı da dahil ettiği belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı.

Süper Lig'in büyük takımlarını peşinde koşturan genç oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 yıllık sözleşme

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

  • Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

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Burak Kapacak (@burakkapa7)'in paylaştığı bir gönderi

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