Devlerin gözü Arda Güler'de: Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool sıraya girdi

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler Avrupa devlerinin yakın takibi altında. Sarı-lacivertli ekibin 3 yıl sözleşme uzattığı Arda Güler’le Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in yanı sıra İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Arsenal ve Liverpool ilgileniyor.
Fenerbahçe satmayı düşünmüyor
Her 3 kulübün de genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi Arda Güler’i bırakmayı düşünmüyor ve serbest kalma bedelini oldukça yüksek tutuyor.
- "Liverpool elini çabuk tutmalı"
- Arda Güler’in başarılı performansı Avrupa basının da dikkatini çekti. İngiliz devi Liverpool’a yakınlığıyla bilinen ‘liverpool.com’, Fenerbahçe‘nin genç yeteneğini mercek altına aldı. “Liverpool harika çocuk Arda Güler’i transfer etmeli” denilen yorum haberde “Henüz 17 yaşına yeni girdi. Yüksek teknik kapasitesi sebebiyle orta alanın her bölgesinde oynayabilir. Yaşı sebebiyle Klopp’un transfer stratejisine de tam uyuyor. Onu erken yaşta transfer etmek daha akıllıca bir hamle olur. Yaşı ilerledikçe fiyatı da doğru oranda yükselecektir. Liverpool bu sebeple elini çabuk tutmalı. Biraz daha beklenirse bonservis bedeli inanılmaz artacaktır. Şimdiden peşinde birçok kulüp bulunuyor” denildi.
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿
(17 yaş 16 gün)
(Opta) pic.twitter.com/mg5ZvVMrMH
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿