Devlerin gözü Arda Güler'de: Bayern Münih, Arsenal ve Liverpool sıraya girdi

Mısırlı Dünya Şampiyonu Ali Farag: Filistin 74 yıldır zulüm görüyor ve bu durum Batı'nın ilgisini çekmedi

Batının iki yüzlülüğüne vurgu yapan Mısırlı Squash şampiyonu Ali Farag'ın konuşması, turnuvanın resmi sitesinden kesildi.



Londra'daki karşılaşma sonunda konuşan Farag, Filistinlilerin 74 yıldır zulüm gördüğünü ve bu durumun Batı'nın ilgisini çekmediğini dile getirdi. Farag'ın bu sözleri salonda alkışlarla karşılandı.



Dünyanın 1 Numaralı Mısırlı Squash oyuncusu, 'Sporda bunlar konuşulmuyordu ama artık Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak Filistin için de konuşabiliyoruz demektir. Lütfen bunu unutmayın herkese teşekkürler.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.