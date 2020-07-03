Devlerin transfer listesinde yer alan Moussa Wague kimdir?
Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için yeni oyuncular aramaya başladı. Bu isimlerden birisi de Barcelona forması giyen Moussa Wague. Peki Moussa Wague kimdir? Moussa Wague hangi bölgede oynuyor? Moussa Wague hakkında detaylı bilgiyi haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Transfer dönemiyle birlikte Barcelona'nın genç oyuncusu Moussa Wague'ye yönelik haberler de artmaya başladı. Peki Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın transfer etmek istediği Moussa Wague kimdir?
Moussa Wague kimdir?
4 Ekim 1998 yılında Senagal'de doğan oyuncu ASPIRE Academy'de yetişti. Ardından Belçika ekiplerinden KAS Eupen'e transfer oldu. Moussa Wague 5 Ağustos 2018 yılında da Barcelona B takımının yolunu tuttu ve Katalan ekibinin formasını giymeye başladı. 1 Temmuz 2019 yılında Barcelona A takımına yükselen 21 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak 2020 yılında Nice'e transfer oldu. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı. Wague sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.
Moussa Wague Senegal
Moussa Wague, Senegal milli takımıyla toplamda hazırlık karşılaşmaları da dahili olmak üzere 18 karşılaşmada görev yaptı. Wague bu maçlar da 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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