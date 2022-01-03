Devre arasının en dikkat çekici transferi açıklanıyor

Trabzonspor, Fildişili futbolcu Kouassi'nin ardından Başakşehirli Edin Visca'nın transferini de bitirdi. Bordo mavililerin Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Ailesinin İstanbul'da yaşamayı istediği bilinen Visca'nın Abdullah Avcı ile yaptığı konuşma sonrasında kararını Trabzonspor'a transfer olmaktan yana kullandığı öğrenildi.
Mali detaylarla ilgili bilgilerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi beklenen transferde Visca'nın eski hocasıyla bir araya gelme isteği ve Trabzonspor'un ligdeki durumunun belirleyici olduğu aktarıldı.
- Öte yandan Başakşehir'in Visca'nın takımdan ayrılması sebebiyle Galatasaray'dan Feghouli'nin transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Süper Lig'de transferin gözdesi durumundaki Edin Visca, Başakşehir formasıyla dikkat çekici bir istatistiğe sahip pic.twitter.com/TDPD5fNzHI
Süper Lig'de transferin gözdesi durumundaki Edin Visca, Başakşehir formasıyla dikkat çekici bir istatistiğe sahip pic.twitter.com/TDPD5fNzHI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2022