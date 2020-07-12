Diagne transfer ateşini yaktı: Trezeguet'ye formayı giydirdi

Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan eski takım arkadaşı Trezeguet'ye montajla Galatasaray forması giydiren Diagne paylaşımına, "Kardeşim seni seviyorum" notunu düştü.

Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, transfer söylentilerinin de artmasına neden oldu.

Trezeguet, 2019 yazında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu. Premier Lig'de 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran o paylaşım: