SÜPER LİG

Diagne transfer ateşini yaktı: Trezeguet'ye formayı giydirdi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, transfer gündeminde yer alan Trezeguet'ye montajla sarı-kırmızılı formayı giydirdi. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diagne ile Trezeguet Kasımpaşa'daki performanslarıyla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi.

Diagne ile Trezeguet Kasımpaşa'daki performanslarıyla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi.

Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan eski takım arkadaşı Trezeguet'ye montajla Galatasaray forması giydiren Diagne paylaşımına, "Kardeşim seni seviyorum" notunu düştü.

Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, transfer söylentilerinin de artmasına neden oldu.

  • Trezeguet, 2019 yazında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu. Premier Lig'de 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran o paylaşım:

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