Didier Deschamps Türkiye'nin yıldızını açıkladı

"Bu maçtan olumlu olarak çıkartacağımız hiçbir şey yok. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir mücadele. Türkiye ciddi bir kalite koyarak maçı kazandı, onları gerçekten tebrik ediyorum. Türkiye takım olarak çok iyi oynadı. Ama bir futbolcuyu öne çıkarmak gerekirse Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim. Her şey onun üzerine kurgulanmıştı"