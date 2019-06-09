MİLLİ TAKIM

Didier Deschamps Türkiye'nin yıldızını açıkladı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'ye 2-0 yenildikleri maçtan sonra konuştu. Deschamps, basın toplantısında Ay-Yıldızlıların en etkili ismini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Didier Deschamps

Didier Deschamps

Fotoğraf: UMIT BEKTAS

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'ye yenildikleri maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Deschamps'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Bu maçtan olumlu olarak çıkartacağımız hiçbir şey yok. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir mücadele. Türkiye ciddi bir kalite koyarak maçı kazandı, onları gerçekten tebrik ediyorum. Türkiye takım olarak çok iyi oynadı. Ama bir futbolcuyu öne çıkarmak gerekirse Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim. Her şey onun üzerine kurgulanmıştı"

Türkiye 2-0 Fransa (Geniş özet ve goller)
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Türkiye 2-0 Fransa (Geniş özet ve goller)

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda, A Milli Takımımız Türkiye, son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk düdükle birlikte Fransa kalesinde gol arayan Millilerimiz aradığı golü 31. dakikada Kaan Ayhan'la buldu. Kaan şık bir kafa vuruşuyla Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bulduğumuz golle maça ağırlığını koyan Millilerimiz 9 dakika sonra Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca Millilerimiz soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya Fransa iki değişiklikle başladı. Millilerimiz daha kontrollü bir oyun oynarken, Fransa kalesinde gol aramaya devam etti. A Millilerimiz 54. dakikada Burak Yılmaz'la mutlak bir golden yararlanamadı. Maçta başka gol olmadı ve A Millilerimiz bu skorla grupta liderliğe yükseldi. İşte müthiş maçın geniş özeti ve golleri.


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