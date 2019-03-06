3.LİG

Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

Osmaniye'de karşılaşma sırasında dili boğazına kaçan kaleci, hakemin müdahalesiyle yaşama döndü. Hakem Hanifi Temurtaş'ın, bugüne kadar yönettiği karşılaşmalarda benzer durum yaşayan 5 futbolcuya daha müdahale ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Osmaniye’de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı.

Osmaniye’de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı.

Fotoğraf: AA

Merkez sentetik sahada oynanan Osmaniye İdmanyurdu-Sitespor maçının 36. dakikasında Osmaniye İdmanyurdulu kaleci Yavuz Gören (32), rakibiyle mücadele sırasında düştü. Baygınlık geçiren Gören'in dili boğazına kaçtı.

Çağırılan ambulans beklenirken maçın orta hakemi Hanifi Temurtaş, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acil müdahale konusunda tecrübeli çıktı

Hakem Hanifi Temurtaş, futbolcunun nefessiz kaldığını görünce müdahale ettiğini söyledi. Bugüne kadar yönettiği 5 maçta benzer olayla karşılaştığını belirten Temurtaş şöyle konuştu;

  • "Osmaniye'de 20 yıldır hakemlik yapıyorum. Eğitim seminerlerimizde bu tür olaylara karşı ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriliyor. Kaleci Yavuz’un dilinin boğazına kaçtığını ve nefessiz kaldığını görünce müdahale ettim. Dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha önce de görev aldığım maçlarda 5 sporcunun dili boğazına kaçmıştı. Onlara da aynı şekilde müdahale etmiştim"

Hakem Hanifi Temurtaş, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı.
Hakem Hanifi Temurtaş, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı.
AA

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.