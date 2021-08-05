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Dinamo Batumi-Sivasspor | CANLI

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını ve maça dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dinamo Batumi Sivasspor Canlı Skor: Batumi-Sivas Maçı Kaç Kaç?
Dinamo Batumi-Sivasspor

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükselmişti.

Sivasspor, geçen sezon Avrupa kupalarında ne yaptı?

  • Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşmişti. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Dinamo Batumi'nin 11'i;

  • Kpatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion.

Sivasspor'un 11'i;

  • Ali Şaşal Vural, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

Maçla ilgili detaylar sürekli olarak güncellenecektir...


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