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Spor

Dirk Kuyt: Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-0 yenecek

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Derbiyi takip etmek için Kadıköy'e gelen Dirk Kuyt, "Kolay maç olmayacak ama Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-0 yenecek" tahmininde bulundu.

18:40 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dirk Kuyt

Dirk Kuyt

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Derbiyi takip etmek için Kadıköy'e gelen Dirk Kuyt, maç öncesi açıklamalarda bulundu.


Dirk Kuyt'ın açıklamaları:
'Çok büyük oyuncular'

"Fenerbahçe bu sezon çok etkileyici! Umarım şampiyonluğa ulaşırlar. Bu sezon Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Bu kadro, tüm zamanların en iyisi deniyor. Kadroda yer alan oyuncular gerçekten çok büyük oyuncular"


'Finale kadar yürüyebilir'

"Bu takımda tek bir kişiyi öne çıkaramam. Daha önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e karşı oynadım. Çok büyük oyuncular. Fenerbahçeliler, ligi öncelik olarak gösteriyorlar ama bence Fenerbahçe, Avrupa'da da çok iyi iş çıkarabilir. Konferans Ligi'nde finale ulaşılabilir. Bu takım, performansıyla bunu gösterdi. Daha önce biz Avrupa Ligi'nde yarı final yapabilir. Fenerbahçe, finale kadar yürüyebilir"


'Tadic bir lider'

"Bu takımdan bir favori oyuncu seçecek olsam Dusan Tadic olur. O bir Ajaxlı, ben bir Feyenoordluyum ama hem saha içinde hem saha dışında gerçek bir lider. Onun yaptıkları, diğer oyuncular için çok önemli. Bu nedenle Tadic'i öne çıkarıyorum"


'Önemli derbi'

"Birçok derbide oynadım. Feyenoord - Ajax, Liverpool ile Everton ve United maçları oynadım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok büyük ve çok önemli bir yer teşkil ediyor. Derbide gol attım. Bence çok önemli bir derbi"


"Kolay maç olmayacak ama Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenecek"






#Fenerbahçe
#Dirk Kuyt
#Trabzonspor
#Süper Lig
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