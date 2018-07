Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mesut Özil'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefon görüşmesi yaptı.

Yapılan görüşmede Çavuşoğlu'nun Mesut'a destek verdiği ve moralini bozmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Merkel'den Mesut Özil açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in milli takımını bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu.Merkel'in sözcüsü, ırkçı ve haddini aşan eleştiriler nedeniyle milli formaya veda eden Mesut'la ilgili şu ifadeleri kullandı:Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı. Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir. Geçtiğimiz aylarda biyografi kitabı çıkan #MesutÖzil, Almanya'da katıldığı takım seçmelerinde yaşadığı zorlukları bu cümlelerde ifade etmişti...