Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mesut Özil'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefon görüşmesi yaptı.Yapılan görüşmede Çavuşoğlu'nun Mesut'a destek verdiği ve moralini bozmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi. Merkel'den Mesut Özil açıklamasıAlmanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in milli takımını bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu.Merkel'in sözcüsü, ırkçı ve haddini aşan eleştiriler nedeniyle milli formaya veda eden Mesut'la ilgili şu ifadeleri kullandı:Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı. Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir. Geçtiğimiz aylarda biyografi kitabı çıkan #MesutÖzil, Almanya&#39;da katıldığı takım seçmelerinde yaşadığı zorlukları bu cümlelerde ifade etmişti... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (23 Tem, 2018, 12:38öö PDT) Arsenal'den imalı tweetİngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Almanya Milli Takımı kariyerine nokta koyan Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'e destek verdi.İngiliz temsilcisi yaptığı paylaşımda, "Özel bir kulüp olmamızın en büyük sebebi, çeşitliliğimizdir. Hep birlikte!" diyerek ırkçı tepkilere maruz kalan Mesut Özil'e destek çıktı.Bilindiği gibi Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.Our diversity is a big part of why we are such a special clubTogether 🔴#ArsenalForEveryone pic.twitter.com/8f62IrxyFV&mdash; Arsenal FC (@Arsenal) 23 Temmuz 2018
Yorum